Sehnsucht nach Gemeinsamkeit Wie sieben Glaubensrichtungen in Kleve zusammenfinden sollen

Kleve ist eine multireligiöse Stadt. Was nur wenigen bekannt sein dürfte. So gibt es etwa einen interreligiösen Treff, an dem sich sieben Glaubensrichtungen beteiligen. Dabei geht es hier nicht darum, detailliert die einzelnen Ausprägungen der Religionen auszuleuchten. Dem interreligiösen Zusammenschluss gehören das Christentum, der Islam, das Jesidentum, der Buddhismus, das Judentum, das Bahaitum, und die humanistische Glaubensrichtung an.