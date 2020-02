LED-Technik : Kleve geht ein Licht auf

Kleve Die Kreisstadt setzt auf kostensparende LED-Leuchten. Derzeit hat ein Viertel aller Straßenlaternen die moderne Leucht-Technik. Für die Erneuerungsmaßnahmen zahlen die Anlieger mit, im Schnitt 110 Euro. Insektenfreundliche LEDs sind in Prüfung.

In Kleve herrscht der Klimanotstand. Doch bereits lange vor dessen symbolischer Ausrufung begann man in der Kreisstadt damit, die Straßenbeleuchtung von Quecksilberdampf- auf Leuchtdiodentechnik umzustellen. Ein Überblick.

Die Anfänge: Die ersten LED-Leuchten wurden in Kleve 2010 am Opschlag im Handlauf der Brücken zum Spoycenter verbaut. Seitdem findet die LED-Technik in neu erschlossenen Baugebieten grundsätzlich Anwendung.

Vorgängertechnik: Vorrangig erfolgt die Umrüstung auf LED-Technik dort, wo noch Quecksilberdampfhochdrucklampen verbaut sind, da diese Leuchtmittel seit 2015 auf dem europäischen Markt nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, so die Stadt. Bevor LED-Technik bekannt bzw. „marktreif“ wurde, waren viele Straßenlaternen mit Quecksilberdampfhochdruckleuchten (HME) bereits durch Natriumhochdrucklampen, die um etwa 30 Prozent energiesparender waren, ersetzt. Die Natriumhochdrucklampen umfassen daher zurzeit mehr als die Hälfte der Straßenlaternen in Kleve.

Aktueller Stand: Von den etwas mehr als 6100 Straßenlaternen im Stadtgebiet Kleve sind zwischenzeitlich rund 25 Prozent mit LED-Leuchtmitteln versehen. Allerdings, so betont die Stadt, bestehe nicht in jedem Fall die Möglichkeit, an vorhandenen Lichtpunkten „einfach auszutauschen“. Es seien dabei mehrere Faktoren wie Leuchtkraft, Blendung und Streuwirkung der Beleuchtungen zu berücksichtigen. Die Stadt testet zurzeit so genannte Plug-In-Lösungen. Dabei können die alten Laternen behalten werden, lediglich dass Leuchtmittel wird auf LED umgestellt.