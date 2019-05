Kleve Serie Gemeinde aktiv : Singen unter dem Regenbogen

Der Regenbogenchor bei der Probe in der Sakristei der Unterstadt-Kirche. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Seit 1974 gehört der Chor zur Klever Unterstadtkirche und gestaltet Gottesdienste. Er hat 300 Lieder zur Auswahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Stalder

Darin waren sich alle drei Mitglieder des Regenbogenchores in Kleve einig: Der absolute Höhepunkt ihrer Auftritte das Jahr hindurch ist seit mehr als 30 Jahren die Christmette um 24 Uhr in der Unterstadtkirche St. Mariä Empfängnis in Kleve. Hier ist auch der Chor beheimatet. „Da muss man schon sehr früh da sein, um einen Platz zu bekommen“, sagt der Chorleiter Holger Keßler.

1974, also vor 45 Jahren, gründete Michael Rübo den Jugendchor Unterstadt. Heute gehören er, Hildegard Böhmer und Georg Hiob zu den ältesten Mitgliedern. In den Anfängen waren es 15 Jugendliche, darunter Ernst Vehreschild, die mit Schlagzeugbegleitung einstimmig sangen. Neben dem Jugendchor traf sich noch dazu ein liturgischer Kreis zur Vorbereitung bei der Mitwirkung von Messfeiern. Es gab zu dieser Zeit ein Liederbuch für Jugendgottesdienste. Darin standen beispielsweise das „Taizé-Halleluja“, „Die Erde ist schön“ oder „Laudato si“. Diese Lieder wurden mit Begeisterung gesungen.

Info Beim Regenbogenchor mitmachen Mitsingen Neue Mitglieder sind stets willkommen. Ansprechpartner Chorleiter Holger Keßler hilft gerne weiter: E-Mail: hol.kessler@hotmail.de. Probe Die Chorprobe ist jeden Montag um 20 Uhr in der Sakristei der Unterstadtkirche.

„Immer schon war unser Logo ein Regenbogen“, sagt Hildegard Böhmer, die seit 40 Jahren dem Chor angehört und das Amt der Notenwartin innehat. Barbara Albrecht, seit zwölf Jahren im Chor, spielt Querflöte. Sie begleitet musikalisch die Sängerinnen und Sänger, gemeinsam mit Marcus Böhmer, Trompete, und Ellen Rütter, Gitarre. Chorleiter Holger Keßler bringt mit dem Keyboard den nötigen Schwung in die Lieder. Er begleitete den Chor 2007 zu einem Ausflug nach Olpe. Hier wurde unter anderem das „Transeamus“ für die weihnachtliche Mitternachtsmesse geprobt. Danach war er zur Aushilfe beim Chor, vornehmlich zu Weihnachten, bis er 2012 offiziell Chorleiter des Regenbogenchores wurde. Unter seiner Leitung singt der Chor dreistimmig mit Sopran-, Alt- und Männerstimmen.

Aus dem ursprünglichen Jugendchor ist der Regenbogenchor mit erwachsenen Sängerinnen und Sängern, 15 Frauen und sieben Männern, geworden. Die erste größere Messe war in den 70er Jahren gemeinsam mit einer Gruppe, die sich für El Salvador engagierte. Das Repertoire umfasst 250 bis 300 Lieder, darunter Gospelgesänge und englische Titel. Diese werden dem Thema des Gottesdienstes jeweils angepasst. Der Regenbogenchor gestaltet vornehmlich die Gemeindemessen in der Klever Unterstadtkirche, etwa in der Advents- und Fastenzeit. Auch bei Hochzeiten, Gold- und Silberhochzeiten für Chor- und Pfarrangehörige tritt der Chor auf.

Gern gesehene Gäste sind die Chormitglieder in der Krankenhauskapelle oder in der Justizvollzugsanstalt. „Früher haben wir auch beim Gottesdienst im Forstgarten, bei der Fronleichnamsprozession oder beim Pfingstgottesdienst an der Donsbrügger Mühle gesungen“, sagt Hildegard Böhmer. Und Barbara Albrecht ergänzt: „Obwohl wir hauptsächlich in der Unterstadtkirche singen, etwa bei der Erstkommunion oder Firmung, waren wir auch in den anderen Klever Kirchen, St. Mariä Himmelfahrt, Christus-König, Herz Jesu Kapuziner und St. Lambertus Donsbrüggen.“