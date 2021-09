Ungewöhnlicher Einsatz in Kleve : Seniorin ruft die Polizei – weil der Wecker klingelt

Ungewöhnlicher Einsatz in Kleve

Kleve Jede Nacht fühlte sich die Frau aus Kleve von einem ihr unbekannten Anrufer belästigt. Sie wusste sich nicht mehr zu helfen und rief schließlich die Polizei - die konnte das Problem schnell lösen.

Einen Notruf der anderen Art erhielten vor kurzem Polizeibeamte in Kleve: Eine Seniorin meldete sich telefonisch auf der Wache und gab an, ihr Telefon würde seit geraumer Zeit in jeder Nacht klingeln. Immer gegen 1 Uhr würde ein Anrufer mit unbekannter Nummer sie belästigen. Ein Anruf bei der Telefongesellschaft hätte zu keiner Lösung geführt, sagte sie. Des Schlafes beraubt und der Verzweiflung nahe, bat sie nun die Polizei um Hilfe.