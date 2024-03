Dramatische Aktion in Kleve Senioren-Ehepaar rettet Mann aus dem Kermisdahl

Diesen Frühlingsspaziergang werden Michael und Elisabeth Reintjes so schnell nicht mehr vergessen. Am Samstagmittag waren sie wie häufig schon am Kermisdahl in Kleve spazieren. „Wir wollten schauen, ob die Schwäne schon gebrütet haben“, sagt Michael Reintjes. Zwischen Kaskade und Luisenbrücke sei ihnen dann aber etwas seltsam vorgekommen. „Am Ufer raschelte es, man konnte es zuerst nicht genau erkennen“, sagt der 79-Jährige. „Ich dachte zunächst an einen Biber oder etwas Ähnliches.“ Doch im Kermisdahl befand sich kein Biber, sondern ein Mensch.