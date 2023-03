Ehrenamtliche Helfer gesucht Klever Schwimmverein kämpft um Nachwuchs

„Bei uns ist jeder willkommen. Es gibt auch keine festen Daten, an denen Helfer unbedingt da sein müssen“, sagt Fürtjes. „Schön wäre es, wenn Freiwillige einen Tag pro Woche einrichten können. Das ist aber absolut kein Muss. Wir freuen uns über vielseitige Unterstützung.“ Diese könne unterschiedlich aussehen. So würden Ehrenamtler Organisatorisches erledigen, Schwimmabzeichen erstellen oder Aufsicht am Beckenrand führen. Voraussetzung dafür: Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. „Und wenn die Ehrenamtler schwimmen können, wäre das auch ganz gut“, meint Fürtjes und grinst dabei.