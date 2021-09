Schaden behoben : Schwimmbecken an der Marienschule wieder nutzbar

Schwimmbecken an der Marienschule wieder nutzbar

Kleve Das Lehrschwimmbecken in der Klever Marienschule steht wieder den Schulen und Vereinen zur Verfügung: Der Schaden, der das Becken vorige Woche stilllegte, ist behoben.

Damit kann der Schwimmbetrieb in dem kleinen Becken an der Materborner Marienschule wieder aufgenommen werden. neben diesem Becken bietet die Stadt Kleve auch noch das Lehrschwimmbecken im Sternbusch-Kombibad an.