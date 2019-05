Zehn Jahre Hochschule Rhein-Waal : Schwanenritter-Rennen im Hafen

Neun Teams starteten zur Boots-Gaudi im Klever Hafen

„Die Qualität ist dieses Mal höher, als im Vorjahr“, sagt er anerkennend. Auch wenn man sich fragt, wie der fragile Schaufelrad-Einer das Ziel erreichen will (wird er nicht). Auch Léonie Mandel und Jonathan Briese lassen ihr schmales Boot „Black Swan“, das ein kleines Segel trägt und nur eine Handbreit über Wasser liegt, ins Nass des Spoykanals. Sie nehmen die Innenbahn und ziehen allen anderen davon. Mit Mandel und Briese bleibt der Preis auch ein bisschen an der HSRW: Mandel studiert Nachhaltige Landwirtschaft in Kleve und schreibt an ihrer Bachelor-Arbeit, Briese hat in Kleve einen Bachelor in Bio-Ingenieurwesen gemacht gemacht und studiert jetzt an der Radboud-Universität medizinische Biologie.