Nach Uhr-Reparatur Klever Schwanenburg leuchtet jetzt wieder täglich

Bereits am Donnerstag hatte Positives über Kleves Wahrzeichen zu berichten gegeben. „Die Geduld der Bürgerschaft in Kleve und des Klevischen Vereins wurde in den letzten Monaten auf eine harte Probe gestellt, denn eine der Uhren des Schwanenturms lief seit Monaten nicht rund“, heißt es vom Verein. Auch wenn das Wahrzeichen der Stadt dem Land gehört, habe es vom zuständigen Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW wenig Antrieb gegeben, sich um eine Reparatur zu kümmern. So übernahm dies nun der Klevische Verein. Letztendlich war es nur ein kleines Teil, was ausgetauscht werden musste. Im gleichen Zug wurde auch die Viertelstundenglocke des Turms wieder aktiviert.