Kleve : Anlage an der Lindenallee soll geschützt werden

Kleve Die Stadtverwaltung wird eine entsprechende Vorlage für die November-Sitzung vorbereiten. Der Denkmalschutz aus Brauweiler wird zudem einige Häuser begutachten, ob d´sie unter Denkmalschutz gestellt werden müssen.

Für den Bereich der Lindenallee von Einmündung Stadionstraße bis zum Ende der Allee am Wald unterm Aussichtsturm und dem dort zugehörigen Dreieck um die Grünfläche an der Brabanterstraße soll es eine Erhaltungssatzung geben. Zusätzlich werden die Denkmalschützer des Landschaftsverbands Rheinland mehrere Häuser an der Straße begutachten, ob diese unter Denkmalschutz gestellt werden müssen. Das komplette Dreieck mit dem Stück Allee könnte allerdings nicht als Denkmalbereich ausgewiesen werden. Das teilte Meike Rohwer, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen der Stadt Kleve im Bauausschuss mit. „Wir würden jetzt an einer Erhaltungssatzung für diesen Bereich weiterarbeiten“, schlug sie dem Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung vor. Eine solche würde sich tatsächlich anbieten, weil es vielleicht einzelne Denkmäler dort gibt, weil Dreieck und das Stück Allee aber vor allem als Ganzes aus städtebaulicher Sicht schützenswert sei. „Die Straße ist dort etwas Besonderes mit den Grünbereichen und den großen Vorgärten. Ich würde das erhalten wollen“, sagt Rohwer. Ausschussvorsitzende Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) begrüßte die Entwicklung und erklärte, dass der Auftrag, eine Vorlage für die Ausschuss-Sitzung im November vorzubereiten, im Protokoll erscheinen werde. Man sei gespannt, was die Überprüfung der Häuser durch den Denkmalschutz ergeben werde, so die Vorsitzende,