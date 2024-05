Probleme sind groß Schultoiletten in Kleve sollen deutlich sauberer werden

Im Rahmen der Haushaltsberatungen Ende 2023 hatte die Klever CDU-Fraktion vorgeschlagen, die Stadtverwaltung prüfen zu lassen, durch welche Maßnahmen die Sauberkeit in Schultoiletten erhöht und Vandalismus verhindert werden kann – vor allem zu den „Kernschulzeiten“ zwischen neun und zwölf Uhr. Denn: Zuletzt war im Schulausschuss von Lokalpolitikern und Schulpraktikern immer wieder moniert worden, dass es bei der Hygiene auf Toiletten an weiterführenden Schulen in der Kreisstadt erhebliche Mängel gebe. Die Stadt gab damals den Hinweis, dass „grundsätzlich bei einem sach- und fachgerechten Umgang der Nutzer in Sanitäranlagen eine Unterhaltsreinigung im täglichen Ausführungsintervall auskömmlich“ sei.