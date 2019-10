An den Klever Schulen : Schulsozialarbeit muss erweitert werden

Die Schule an den Linden ist Schwerpunktschule. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Mit Bundesmitteln nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz soll die Erweiterung der Sozialarbeit an Klever Schulen finanziert werden. Im Einsatz an Klever Schulen sind Sozialpädagogen des Theodor-Brauer-Hauses.

Die Schulsozialarbeit in der Stadt Kleve soll um zwei „Vollzeitäquivalente“ aufgestockt werden. Das schlägt die Verwaltung dem Jugendhilfe-Ausschuss der Stadt Kleve vor, der Mittwoch, 6. November, 17 Uhr, im Klever Rathaus tagt. Die Belastungen an den Grundschulen der Stadt habe deutlich zugenommen und mache den Schritt notwendig, so der zuständige Dezernent für die Sozialarbeit, Kämmerer Willibrord Haas, in der Vorlage zum Ausschuss.

Das lässt sich an den regelmäßig vom Fachbereich Jugend und Familie und seinem Chef, Jan Traeder, geprüften „Belastungsindikatoren“ festmachen. So gingen zwar die Zahlen von Kindern Alleinerziehender, die HIlfe brauchen, um 1,9 Prozent zurück, ebenso verringerte sich die Zahl der Beratungen durch das Jugendamt um knapp 17 Prozent. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Kinder, die eine Leistungsgewährung durch das Jugendamt bekommen (um 19,2 Prozent) und vor allem die Zahl der Kinder, die mindestens einen Elternteil haben, der nicht in Deutschland geboren wurde (um 47 Prozent). Und auch die Zahl von Kindern aus Familien im SGB-II-Bezug (im Volksmund „Hartz IV“) ist um 27,1 Prozent gewachsen. Das sind Punkte, die festgelegt worden waren, als man die Schulsozialarbeit in Kleve weiter verankerte. Diese Indikatoren werden regelmäßig überprüft und sollen Auskunft über die benötigte Unterstützung durch Sozialpädagogen an den Schulen geben. Das Gleiche gilt für die Weiterführenden Schulen.

Georg Hiob ist Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Jugendhilfeausschuss tagt im Rathaus Jugendhilfeausschuss Der Ausschuss tagt am Mittwoch, 6. Novemver, 17 Uhr, im Rathaus der Stadt Kleve im Sitzungssaal 1.29. Tagesordnung Neben der Ausweitung der Schulsozialarbeit steht der Bericht über die Quartiersarbeit in der Südstadt und die Kinderbetreuungsplanung bis 2024 auf dem Programm.

„Es ist erklärter politischer Wille, dass an Klever Schulen diese Arbeit geleistet wird“, sagt Georg Hiob (CDU), Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses der Stadt. Er zeigt sich zuversichtlich, dass das Ganze auch so dem Rat empfohlen werden wird. „Wir haben bereits vor geraumer Zeit beschlossen, die Schulsozialarbeit zu installieren, notfalls auch finanziert durch die eigene Kasse“, erinnert Hiob an die zurückliegenden Diskussionen. Gleichzeitig habe man die Indikatoren festgelegt, anhand derer regelmäßig zu prüfen sei, ob notfalls nachjustiert werden muss. „Das ist jetzt der Fall“, sagt Hiob. Hilfreich sei dabei, dass man für diese zusätzlichen Stundenkontigente Zuschüsse bekomme. Wegen der Zuschüsse sei die Erweiterung auch zunächst befristet. „Wir haben als Politik den Grundsatz, die Klever Schulen zu stützen, Brennpunkte zu entlasten“, sagt der CDU-Politiker. Klar sei auch, dass Lehrer diese Aufgabe nicht auch noch bewältigen könnten, so Hiob.

Andrea Schaffeld vom Theodor-Brauer-Haus bescheinigt der Stadt Kleve und damit dem zuständigen Dezernenten Kämmerer Willibrord Haas, dass man hier in Kleve geradezu vorbildlich arbeite und auch mit der regelmäßigen Überprüfung der Prozesse ein hochwertiges Verfahren installiert habe. „Wir bekommen dadurch eine objektivierbare Basis und haben die Chance, immer bei Bedarf nach zu steuern“, so Schaffeld. Inzwischen sind acht Sozialpädagoginnen an den Klever Schulen im Einsatz: Fünf an den Grundschulen, die man zu zweier Tandems zusammengefasst hat, und drei an den weiterführenden Schulen. Zielrichtung der Arbeit ist, junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen zu unterstützen.

Damit Lehrerkollegium und Sozialpädagoginnen sich einspielen können, sind die „Kolleginnen“ (so Schaffeld) fest den einzelnen Tandems und Schulen zugeordnet. Zudem hat jede eine entsprechende spezialisierte Weiterbildung (beispielsweise als Trauma-Therapeutin), die dann bei Bedarf für alle andere Schulen zur Verfügung steht, sagt Schaffeld.