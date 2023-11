Hitzige Debatte erwartet Klever Schulpolitik trifft sich wegen Ärger zur Sondersitzung

Doch worum geht es? Im Fokus dürfte der Plan stehen, künftig Vierzügigkeit am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium zu ermöglich, weil die Schülerzahlen insgesamt steigen. Das Gebäude soll daher zwischen 2026 und 2028 für 6,65 Millionen Euro erweitert werden. Die Grünen hatten Zweifel an der Planung geäußert und eine grundsätzliche Debatte gefordert. „Wir wollen, dass darüber diskutiert wird, weil wir denken, dass das nicht alternativlos ist“, sagte die Grünen-Politikerin Ulrike Wäckers. Die Debatte aber wurde aus Sicht der vier Fraktionen im Ausschuss abgewürgt. So steht nun also der Schulentwicklungsplan bis 2028, aus dem auch die Erweiterung des „Stein“-Gymnasiums hervorgeht, in der Sondersitzung auf der Tagesordnung.