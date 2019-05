Industrie- und Handelskammer (IHK) Kleve : Das Klever Schulmodell für den richtigen Beruf

Sarah Thomas von der Industrie- und Handelskammer (IHK) hilft Schülern bei der Berufswahl.

Schülern helfen, in den Beruf zu finden: Das ist der Sinn des Klever Schulmodells, das die Industrie- und Handelskammer (IHK) im Dezember gestartet hat und das IHK-Projektkoordinatorin Sarah Thomas jetzt dem Schulausschuss der Stadt vorstellte. Das Projekt orientiert sich am Duisburger Schulmodell und ist eine Gemeinschaftsinitiative der Städte Kleve und Emmerich, der Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg sowie der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve, sagt Thomas. „Ziel ist es, Jugendlichen vor dem Schulabschluss die Chancen der dualen Ausbildung näher zu bringen und den Start ins Berufsleben zu erleichtern“, sagt Thomas.

Denn auf der einen Seite ist der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs groß, haben die Betriebe Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, auf der anderen Seite ist der Bekanntheitsgrad der verschiedenen Berufe, die eine gute Qualifikation in dualer Ausbildung bieten, niedrig. Hinzu kommt die Landflucht: Viele junge Erwachsene wollen unbedingt in eine der hippen Metropolen, statt ihre Zukunft auf dem Land zu suchen. „Wir stellen auch eine gewisse Orientierungslosigkeit durch ein Überangebot an verschiedenen Berufen fest“, sagt Thomas. Gepaart mit der mangelnden Kenntnis über Berufe und Chancen, die sich bieten, schließt das den Teufelskreis.