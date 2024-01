Eine Woche im Radio zu hören Klever Schulklasse wird zu Reportern für die Maus

Zusammen mit Reporterin Insa Backe aus dem Maus-Team wird geklärt, was im Radio wichtig ist. Die Theorie wird dann gleich in die Praxis umgesetzt: Die 5a forscht auf den Spuren des Schul-Namensgebers. Wer war Karl Kisters? Und was passiert in der Stiftung, die er mit seiner Frau gegründet hat? Außerdem sprechen die kinder über Themen, die ihnen wichtig sind. Sie denken sich knifflige Rätsel für die Hörer aus und wünschen sich Musik.