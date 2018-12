Schulkinowochen 2019 in Kleve : Im Kino: Lernen von der Leinwand

Kleve In 120 Kinos starten am 24. Januar landesweit die Schulkinowochen NRW. 2019 ist auch Kleve wieder dabei. 2018 gab’s kein Kino für die Schüler: Es gab zu wenig Anmeldungen.

Mehr als 120.000 Schüler strömten 2018 in die Kinos in NRW, als die Lichtspielhäuser wieder zum Lernen von der Leinwand einluden. Nicht mit dabei: Das Kino in Kleve. „Wir haben nicht an dieser Veranstaltung teilgenommen, da trotz umfangreicher Bewerbung einfach zu wenig Schulen im Kleverland Interesse gezeigt haben“, blickt Kleves Kino-Chef Reinhard Berens zurück. Frust klingt durch: Denn zwar empfiehlt das Schulministerium gemeinsame Besuche von kulturell anspruchsvollen Filmen in Kinos ausdrücklich als „gleichwertigen Unterricht“, doch in Kleve kam die Botschaft im vergangenen Jahr nicht an. Von den verantwortlichen Schulleitungen wurde offensichtlich kein großer Wert mehr darauf gelegt, die Medienkompetenz der Schüler mit dieser überaus sinnvollen Veranstaltung zu fördern und zu stärken, konstatiert Berens. Das soll 2019 anders sein. Berens lädt die Schulen ein, bei den „SchulKinoWochen NRW“ mitzumachen. „Wir wollen gleich zu Beginn des neuen Jahres einen weiteren Versuch starten, die Schulkinowochen in Kleve wieder zu etablieren“, verspricht der Klever Kino-Chef.