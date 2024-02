Projekt für den Nachwuchs Klever Schulen sollen Wasserspender bekommen

Die Klever Schulen sollen mit Wasserspendern ausgerüstet werden. So schlägt es nun die Verwaltung vor, nachdem die FDP-Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Grundschulen sollen mit je einem und weiterführende Schulen mit je zwei Wasserspendern ausgerüstet werden, insgesamt braucht es also elf. Nur die Grundschule An den Linden und die Karl-Leisner-Grundschule hatten auf Anfrage der Stadtverwaltung keinen Bedarf angemeldet, daher sollen sie nun auch nicht berücksichtigt werden. Der Schulausschuss hatte einstimmig für das Vorgehen gestimmt, nun muss noch der Rat zustimmen.