Gefahr bei Zahlungsdienstleistern „Wer liest sich die Geschäftsbedingungen durch, wenn man eine Hose im Netz kauft?“

Peil Das ist es auch, was wir als Schuldner- und Insolvenzberater kritisieren. Onlineshops bieten den Kauf auf Rechnung häufig gar nicht mehr an, stattdessen verweisen sie auf die Bezahlangebote von Paypal, Klarna und Co. Die Webseiten und Apps sehen allerdings nicht nach Bank aus aus. Im Gegenteil: Die Daten sind schon voreingestellt, es muss nur noch geklickt werden und schon ist der Vertrag abgeschlossen. Die Hürde des Kaufs wird bewusst klein gehalten. Angaben zu anfallenden Zinsen und Gebühren gibt es häufig nicht. Allenfalls stehen diese im Kleingedruckten. Aber mal ehrlich, wer liest sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch, wenn man eine Hose im Netz kauft. Die Onlineshops profitieren wiederum von der „Buy now, pay later“-Zahlung. Denn diese steigert den Umsatz. Ich gebe Geld aus, das ich erst in Zukunft erhalte.