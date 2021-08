Kleve : Schützen ziehen Anfang September durch Kellen

Bild aus vergangenen Tagen: Der Schützenumzug durch Kellen. In diesem Jahr will man „auf Abstand“ durch die Straßen ziehen.

KLEVE-KELLEN Mit einer für Kellen „einwöchigen Verspätung“ aber dafür mit Unterstützung der Schützen des Bürgerschützenvereins Griethausen 1931 sowie diverser Musikkapellen will man gemeinsam durch Kellens Straßen ziehen.

(RP) Ende August: Kellen feiert Kirmes und Schützenfest. Dass dies auch in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie so nicht möglich sein sollte, ahnten die Verantwortlichen der beiden am Kellener Schützenhaus beheimateten Schützenvereine, der Kellener Schützenverein sowie der Bürgerschützenverein 1952 Kellen, bereits frühzeitig. Mit einer für Kellen „einwöchigen Verspätung“ aber dafür mit Unterstützung der Schützen des Bürgerschützenvereins Griethausen 1931 sowie diverser Musikkapellen will man nun am Sonntag, 5. September, ab 15 Uhr gemeinsam durch Kellens Straßen ziehen.

Eine Woche zuvor, am Sonntag, 29. August, ab 10 Uhr wird für alle Teilnahmewilligen, einschließlich der Schützen und unter Klängen des Musikzugs der Allgemeinen Schützengesellschaft Nütterden, ein Freiluftgottesdienst im Park am alten Friedhof in Kellen stattfinden. Im Anschluss daran werden alle drei Kellener Schützenvereine am Ehrenmal in Gedenken an die verstorbenen Schützen der Vereine einen Kranz niederlegen.