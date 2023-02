Attacke am ersten Weihnachtstag Schüsse auf Messerangreifer – Ermittlungen gegen Polizistinnen laufen noch

(cat) Ein 27-Jähriger Mann aus Essen hatte am ersten Weihnachtstag 2022 an der Hunscheidtstraße in Kleve Polizeibeamte mit einem Messer angegriffen. Er wurde angeschossen und verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft in Moers auf Anfrage bekannt gab, läuft das entsprechende Ermittlungsverfahren noch. Das betreffe zum einen den Fall des 27-Jährigen, dem bewaffneter Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen wird. Aber auch das Ermittlungsverfahren gegen die beiden jungen Polizistinnen, die auf den Mann geschossen hatten, laufe noch. Hierbei geht es um die Frage, ob der Schusswaffengebrauch rechtens war.