Schülerparlament im Rathaus : Schüler fragen: Wem gehört die Stadt?

Kleve Schülerparlament tagte erneut im Rathaus der Stadt Kleve

(mgr) Lokalpolitik soll jünger werden. Das beschlossen die Oberstufenschüler aus Kleve und Emmerich nach reger Diskussion im Klever Rathaus. Auch beim zweiten Mal tagten die jungen Damen und Herren gewohnt sachlich diszipliniert und ebenso gewohnt diskussionsfreudig und fällten den zukunftsweisenden Beschluss: Das Schülerparlament, das zu aktuellen Themen von der Hochschule Rhein-Waal begleitet wird, soll künftig halbjährlich in Kleve tagen. Und die Politik, die später vielleicht über die Ideen und Anregungen, über die Beschlüsse ebenfalls diskutiert, soll mehr eingebunden werden.

Der Sitzung war eine intensive Vorbereitung auf dem Campus der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) voraus gegangen. „Wem gehört die Stadt?“ war der Titel der Tagung und der anschließenden Diskussion. Keine geringere als die Vizepräsidentin der HSRW, Prof. Tatiana Zimenkova, hatte die Mitglieder des Schülerparlamentes aufs Thema vorbereitet. „Die Stadt sind wir! Örtliches gemeinsam denken, gestalten und erleben“, forderte die Hochschul-Vizepräsidentin die Schüler auf, am gesellschaftliche Leben vor Ort aktiv teilzunehmen. Was die Schüler mit ihrem Beschluss, künftig regelmäßig zu tagen, ernst nahmen. In anderen Vorträgen von Professoren der Hochschule, Rolf Becker und Andy Stamm, und von den Architekten Martin-Paul Ney (Nimwegen) und Christiane Behrens (Kleve) wurde über Wohnformen und eine vernetzte City diskutiert, über die Stadt als lebendes Labor.