Für Euregio-Projekt Klever Schüler gründen eine niederländische Partei

Im niederländischen Parlament geht es bunt zu, seit der Wahl im November 2023 sitzen 15 Fraktionen in der „Tweede Kamer“ in Den Haag. Wenn es nach den Elftklässlern der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve geht, gibt es bald sogar noch eine Gruppierung mehr: die Partei „samen voor iedereen“, also: zusammen für jedermann. Die Idee, über eine Phantasie-Partei zu sinnieren und deren Imagefilm zu drehen, ist dem Niederländisch-Kurs im Rahmen der fünften Ausgabe des Schulwettbewerbs der Euregio Rhein-Waal gekommen.