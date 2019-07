Stein-Schüler beim Vierdaagse : Die Magie der Vierdaagse: „Es packt dich“

Kleve 20 Schüler des Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums erreichten bei der Vierdaagse nach 120 Kilometern das Ziel. Unser Autor hat die Gruppe einen Tag lang begleitet. Zurück kehrte er mit schweren Beinen und dem „Oranje-Gefühl“.

Die Wanderer werden von Beginn an von passionierten Unterstützern am Seitenrand begleitet. Mit Campingstühlen, Couchgarnituren und mobilen Bars haben sich Niederländer auf den Bürgersteigen postiert. Gereicht wird Nahrhaftes vom Bäcker, vor allem aber Süßes für die Hüften: Die Vorräte niederländischen Schaumspecks scheinen unerschöpflich. Kurz vor der Kleinstadt Mook legen die Klever Wanderer den ersten Halt ein. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen: Während die 40- oder 50-Kilometer-Wanderer weiter gen Cuijk marschieren, biegen die 30-Kilometer-Bezwinger in Feldwege ab. „Die Landschaft ist wirklich richtig schön. Immer wieder sieht man Orte, an denen man gerne halten würde“, sagt Jan. Doch daraus wird nichts: Die Masse der 48.000 Teilnehmer zieht jeden Einzelnen mit. Reicht das nicht, ist es für viele die Vorfreude auf den Einmarsch ist Groesbeek, die motiviert. Dort nämlich finden alle Wanderer wieder zueinander, und das auf den schmalen Straßen des historischen Zentrums der Gemeinde. Die Soldaten aus Südarfika, Dänemark und Kanada sorgen mit ihren martialischen Gesängen und den Zehn-Kilogramm-schweren Rucksäckenfür einen mitreißenden Sog, die zahllosen Blaskapellen und Musikgruppen für das Ambiente. „Genau dafür macht man mit. Da vergisst man gerne auch seine Blasen“, sagt Nele Quartier (11 Jahre), die als einzige Teilnehmerin des Konrad-Adenauer-Gymnasiums an der Vierdaagse teilnimmt. „Eine Freundin vom ,Stein’ hat mir von der Veranstaltung erzählt, da wollte ich sofort mitmachen und bin herzlich empfangen worden“, sagt sie. Im Herzen Groesbeeks warten in einem kleinen Park die Eltern mit einem umfangreichen Buffet auf ihre Sprösslinge, zudem Josef Gietemann als stellvertretender Bürgermeister mit einer kräftigen Portion Eis. „Das Vierdaagse-Projekt ist einzigartig schön. Wo sonst kommen Menschen so in Kontakt? Bei der Vierdaagse wird die deutsch-niederländische Freundschaft gelebt“, sagt Gietemann.

Für die Vierdaagse-Läufer geht es weiter. Noch müssen einige Groesbeekse Heuvels bezwungen werden. Und die Füße beginnen zu schmerzen. „Keine Frage: Für einige ist die Teilnahme an der Vierdaagse hart. Aber da wir in einer Gruppe laufen, wird das selten auch so laut ausgesprochen“, sagt Thölking. Gehört würde es wahrscheinlich ohnehin nicht. Zwiegespräche werden nicht selten von dem bunten Treiben drumherum unterbunden. Zu den Klängen von „Leev“, „Het is een Nacht“ und „I would walk 500 hundred miles“ laufen die Schüler an Berg en Dal vorbei in Nimwegen ein. Mittlerweile ist auch klar: Ausfälle hat die Gruppe in diesem Jahr nicht zu beklagen. Alle zwanzig Teilnehmer haben nach 120 Kilometern die Via Gladiola erreicht.