Kleve : Schüler erlaufen Spenden für Hungerhilfe

Kleve Das Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve hat am virtuellen Spendenlauf „ZeroHungerRun“ teilgenommen. Für die Schüler war der 30-minütige Lauf ein gutes Ausdauertraining und eine Vorbereitung auf die kommenden sportpraktischen Abiturprüfungen.

(RP) Das Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve hat an dem virtuellen Spendenlauf „ZeroHungerRun“ der Welthungerhilfe teilgenommen, um auf das Leiden in der Welt und die Arbeit der Organisation aufmerksam zu machen. Die Mittelstufe des Beruflichen Gymnasiums Freizeitsportleiter hat sich geschlossen beteiligt und den 30-minütigen Lauf im Unterricht absolviert. „Unsere angehenden Freizeitsportleiter setzen sich im Unterricht auch mit ernährungsphysiologischen Fragen auseinander und wissen, welche schlimmen Auswirkungen eine Mangelernährung haben kann. Zudem sind sie als Sportler Teamplayer, die zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Mit dem Spendenlauf konnten sie die Menschen unterstützen, denen es im Moment richtig schlecht geht“, sagt Dagmar Lörper, die Koordinatorin der Beruflichen Gymnasien am Berufskolleg Kleve.