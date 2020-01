Hochschule Rhein-Waal : Den Beruf für die Zukunft finden

Die Hochschule Rhein-Waal in Kleve lädt zu den Tagen der Studienorientierung auf den Campus ein. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve An zwei Tagen öffnet sich die Hochschule Rhein-Waal Schülern und informiert übers Studium im Allgemeinen und die Studiengänge in Kleve im besonderen. Im April folgt dann die Möglichkeit fürs Schnupperstudium.

Am Horizont dämmert das Abitur. Für die künftigen Abiturenten und Fachabiturienten gilt es deshalb auch schon an die Zeit danach zu denken. Hinein zu schnuppern in Studiengänge, die die Hochschule vor Ort bietet, die andere Hochschulen und Universitäten haben. Eine Idee von dem zu bekommen, wie eine eigene, selbst gestaltete Zukunft aussehen soll. Ab Montag, 13. Januar, öffnen in Nordrhein-Westfalen Universitäten und Hochschulen deshalb ihre Pforten. Dann heißt es landesweit „Wochen der Studienorientiereung“ und am Ende dieser Woche soll es eine Antwort auf die Frage: „Studium Ja oder Nein?“ geben. Und wenn Ja, auch darauf, welches.

Für alle, die ans Studieren denken, öffnen dann auch in Kleve die Fakultäten mit ihren Studiengängen ihre Tore, für Schüler und künftige Abiturienten (und auch für Eltern). Das Ganze beginnt im Welcome-Center der Hochschule Rhein-Waal mitten in der Stadt an der Minoritenstraße 1 und führt eine Woche später auf den Campus.

info Hochschule: Tage der Studienorientierung Experten Es gibt acht übergreifende und studiengangsspezifische Veranstaltungen, Workshops und Informationsvorträge sowie Sprechstunden. Es besteht auch die Möglichkeit, direkt mit Experten zu sprechen. Start Es beginnt mit dem Einführungsvortrag „Willkommen an der Hochschule Rhein-Waal“ mit Informationen zum Bewerbungsprozess, zu den Voraussetzungen und zu den Studienmöglichkeiten. Programm www.hochschulerhein-waal.de/studienorientierung. Info: 02821 806730 360). Die Teilnahme ist kostenlos.

Donnerstag, 16. Januar: Von 15 bis 19 Uhr soll es im Welcome-Center der Hochschule an der Minoritenstraße Antworten übers Studium geben, sagt Sara Khaffaf-Roenspieß, die stellvertretende Leiterin der Studienberatung. Es gibt sowohl individuelle Beratungen, allgemeine Vorträge und auch Antworten auf Spezialanfragen, wie das Studieren mit Kind(ern) oder ohne Abitur. Und Eltern bekommen Antworten auf die Frage Schule zu Ende – was macht mein Kind danach? „Wir geben hilfreiche Tipps, wie Eltern ihr Kind bei der Studienwahl unterstützen können“, sagt Kaffaf-Roenspieß. Und Infos zur Finanzierung eines Studiums gibt’s auch. Und natürlich steht an diesem Tag auch eine Führung durch den Campus auf dem Programm.

Mittwoch, 22. Januar Nach den Allgemein-Infos vom 16. Januar geht es eine Woche später in die Details. Dann laden ab 16.30 Uhr die Fakultäten auf dem Campus Kleve zum Kennenlern-Nachmittag ein. Es geht in die Labore und Werkstätten in den Bauten der Hochschule rechts und links des Spoykanals. Die Studiengänge zeigen, dass man sich auch den Zukunfts-Fragen stellen kann, die im Zeichen von Klimawandel und Fridays for Future so intensiv diskutiert werden, dass man daraus einen Beruf machen kann: „Wie viele Menschen kann unser Planet vor dem Hintergrund knapper Ressourcen langfristig ernähren?“, hatte beispielsweise schon bei der Gründung der Hochschule Prof. Florian Wichern eines der Anliegen des neuen Agrarstudiengangs thematisiert. Das Thema steht immer noch auf der Agenda des Studiengangs „Sustainable Agriculture“ (Nachhaltige Landwirtschaft).

Hinzu kommen weitere Zukunfts-Fragen: Welche Rolle spielt die deutsche Agrarwirtschaft für die globale Lebensmittelsicherung? Welche Alternativen gibt es zur industriellen Landwirtschaft? Denn Nachhaltigkeit und urbane Landwirtschaft sind für die Lehrenden und schon gar nicht für die Studierenden an der Hochschule Rhein-Waal Fremdworte. Oder man sucht den klassischen Weg bei der Betriebwirtschaftslehre in all ihren Facetten wie beispielsweise in den Studiengängen „International Business and Management“ oder „International Taxation and Law“ (TL), der sich mit Steuern und internationalem Recht befasst. Absolventen mit beruflicher Zukunft. Denn Menschen, die mit Zahlen umgehen können, werden immer gebraucht, sagt Ralf Klapdor. Und seine TL-Absolventen haben, so scheint es, den Beruf sicher: „Sie werden uns, bildlich gesprochen, aus der Hand gerissen“, sagt der Professor.

Und es gibt auch noch die Naturwissenschaften: „Themen wie Gesundheit und Ernährung, oder wie Lebensmittel oder Hygieneprodukte entwickelt werden gehören beim Studiengang ,Bio Science and Health’ dazu“, sagt Gabriele Stegers, Sprecherin der Hochschule Rhein-Waal. Und wer sich nicht zwischen Ingenieurwissenschaften und Bio entscheiden kann, für den gibt es Bioengineering. „Als Bio-Ingenieur arbeitet man im Labor an der Entwicklung von Wirkstoffen oder biotechnologischen Produkten für Medikamente oder die Lebensmittelindustrie“, erklärt Khaffaf-Roenspieß. Das macht auch ein Student der „Biomaterials Science“, wo es gilt, umweltfreundliche, nachhaltige Werkstoffe zu entwickeln. „Neben den Grundlagen in Chemie, Physik und Werkstofftechnik lernen Studierende hier unter anderem auch das Einmaleins des Qualitäts- und Technologiemanagements“, informiert die Studienberaterin.