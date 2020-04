Masken-Nähen in Akkordarbeit : Badr Eddin kann sich vor Aufträgen kaum noch retten

Badr Eddin hat nun jede Menge Aufträge abzuarbeiten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Nachdem die RP über Badr Eddin und seinen Plan, die Corona-Krise durch das Nähen von Mund-Nasen-Masken zu überbrücken, berichtet hatte, gingen bei dem 33-järigen Syrer die Auftragszahlen durch die Decke. Auch ein logistisches Problem konnte den Schneider nicht aufhalten.

Badr Eddins Telefon steht nicht mehr still. Der 33-jährige Syrer, der Anfang des Jahres die Schneiderei Balli an der Emmericher Straße 153 in Kellen übernommen hatte und mit Beginn der Corona-Krise anfing, Mund-Nasen-Masken zu nähen (wir berichteten), kann sich vor Anfragen kaum noch retten. „Ich habe inzwischen mehrere hundert Aufträge, darunter 200 Bestellungen von einer Marmeladen-Firma, 40 Masken hat die CDU Kleve geordert“, erzählt Eddin. Aber auch aus dem gesamten Kreisgebiet und sogar aus Düsseldorf habe er Bestellungen erhalten.

Mit einem solchen Ansturm auf seine Masken hatte der Syrer derweil gar nicht gerechnet. „Schon am Tag, als der erste Artikel erschien, klingelte mein Telefon ab 8 Uhr morgens.“ Die erste Freude darüber war allerdings schnell wieder verflogen. Denn ihm gingen ihm die Materialien aus – und ließen sich auch nicht so einfach beschaffen. „Ich hatte plötzlich kein Gummiband mehr. Und sogar im Internet war es nicht mehr zu bekommen.“ Glücklicherweise konnte ihm Volker Zippelius vom Theodor-Brauer-Haus, bei dem Eddin 2017 einen Integrationskurs absolvierte, helfen. „Ich habe 20 Jahre lang in den Niederlanden gelebt. Und weil die Masken-Thematik dort noch keine große ist, bin ich nach Nimwegen gefahren und habe in einem Geschäft sämtliche Vorräte aufgekauft“, berichtet Zippelius. 140 Meter Gummiband habe er nach Deutschland mitgebracht – und Eddin konnte seine Aufträge wieder nach und nach abarbeiten. Dabei reagierte er auch flexibel auf die individuelle Probleme seiner Kunden, etwa bei Menschen mit Hörgeräten. „Für sie nähe ich jetzt Sonderanfertigungen, bei denen das Gummi um den Kopf führt.“