Museum Schloss Moyland : Museum Schloss Moyland eröffnet Park

Bedburg-Hau-Moyland Die erste Lockerung macht es jetzt endlich möglich: Ab 1. Mai ist der Park um das Schloss geöffnet. Denn jetzt können Besucher durch Kassenhaus und Museumsshop durch in den Schlosspark

Es gibt wieder ein schönes Ausflugsziel mehr am unteren Niederrhein: Der Schlosspark rund um Moyland wird am Feiertag, 1. Mai, endlich wieder geöffnet: Man darf den stillen Wasserspiegel des breiten Burggrabens ebenso genießen, wie den Kräutergarten und den Rosengarten, darf flanieren und die vielen Skulpturen im Park auf sich wirken lassen. Zudem ist der Museumshop wieder geöffnet - für alle, die noch einmal ein bisschen stöbern wollen.

Im Grunde hoffen aber alle in Moyland, wie auch im Kurhaus oder in Goch, dass die Museen bald wieder ganz öffnen dürfen. Denn dort warten herausragende Ausstellungen wie beispielsweise in Kleve die Film-Installation von John Akomfrah oder bald in Moyland die Auseinandersetzung mit dem Thema Beuys und Italien. Und Ausstellungen, die wie in Moyland eröffnet werden sollten und die bis jetzt aber wegen der Corona-Beschränkungen noch keiner gesehen hat. „Wir sind vorbereitet und können auch sofort loslegen“, versichert Niggemann. Ein baldiger Start der Museen wäre wunderbar.