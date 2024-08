Brand in Kleve Scheune in Warbeyen steht in Vollbrand

Kleve · Am Montagnachmittag ist ein Feuer in einer Scheune auf dem Überhorsthof in Kleve ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

05.08.2024 , 18:00 Uhr

Eine Scheune des Überhorsthofs im Klever Ortsteil Warbeyen ist am Montagnachmittag in Vollbrand geraten. Foto: Maarten Oversteegen

Eine Scheune des Überhorsthofs im Klever Ortsteil Warbeyen, kurz vor der Emmericher Rheinbrücke, ist am Montagnachmittag in Vollbrand geraten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Verkehr fließt aber, die B220 wurde bislang nicht gesperrt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, sei noch unklar, so Feuerwehrsprecher Florian Pose. „Wir sind mit vielen Kräften vor Ort", sagt Pose. Bislang sei über Verletzte nichts bekannt. Derzeit (Stand: 17.45 Uhr) läuft der Einsatz noch, der Bauernhof ist in dichten Rauch gehüllt. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen.

(ove)