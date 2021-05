Bürgermeister erklärt Gründe : Kleve schafft fast alle Gestaltungssatzungen ab

Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing.

Interview Kleve Kleve will nach über zwei Jahrzehnten fast alle Gestaltungssatzungen abschaffen. Warum dieser Schritt – und was bedeutet das für die Einwohner der Stadt? Fragen an den Bürgermeister Wolfgang Gebing.