64 Spieler in Kleve : Schachturnier im Kolpinghaus

Kleve 20 Schachvereine und 14 vereinslose Jugendliche traten in 9 Leistungsklassen an zum Jugendschachfestival. zu einem über sieben Runden gespielten Turnier an.

Am Ende konnte Gunter Melde, Vorsitzender des SK Turm Kleve die Sieger ehren. Aber nicht nur diese. Jeder Teilnehmer erhielt eine Erinnerungsplakette. Am Ende siegten Arkady Klyashtorny, SF Moers, in der Gruppe A, Jonas Sutano, SC Monheim/Baumberg, in der Gruppe B, Leon Blume, SF Essen Werden, in der Gruppe C, Prahasith Reddy Chaganti, Mönchengladbacher SV, in der Gruppe D, Julian Mertens, SK Turm Schiefbahn, in der Gruppe E, Gustav Fischer, vereinslos, in der Gruppe F, Gleb Jusenko, SG Bochum, in der Gruppe G, Mark Riebienkov, Düsseldorfer SK, in der Gruppe H und Ahmad Fadel, vereinslos, in der Gruppe I.