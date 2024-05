Violinenkonzert in Kleve Saskia Niehl und Jona Schibilsky musizierten im Kurhaus

Im ersten Konzertteil standen im Mittelpunkt die Sonate für zwei Violinen in e-Moll von Jean Marie Leclair (1697-1764) und eine Sonate des Belgiers Eugéne Ysaye (1851-1931). Wie Schibilsky erklärte, wollten sie an gegensätzlichen Werken aus verschiedenen Stilepochen zeigen, dass gewisse Formen der Imitation dennoch ähnlich sind und verbindende Elemente sich finden. Themen wurden angespielt, in der anderen Stimme aufgegriffen, individuell variiert, fortgeführt. Faszinierend beim Zuhören war, dass sich beide Violinen wie einzelne Persönlichkeiten zeigten, keine war als eine „zweite Stimme“ untergeordnet. Auch dieser Effekt erinnerte an einen Dialog in gesprochener Sprache. Jeder Partner tut seine Meinung kund, man bestätigt einander, greift Themen des anderen auf, führt sie fort, ergänzt. Bei dem Stück von Ysaye allerdings kam es dabei zu dramatischen Szenen, was in Gesprächen ja durchaus auch vorkommt.