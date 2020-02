Info

Werk in Kleve 1901 wurde das Bensdorp-Werk in Kleve gebaut, ging 1972 an Unilever und konzentrierte sich auf die Produktion von Kakaopulver und -butter. 1081 wurde der Klever Standort geschlossen.

Künstler-Ateliers In dem alten Fabrik-Gebäude hatten lange Jahre Klever Künstler ihre Ateliers, die jetzt allerdings im Zuge der Entwicklung des Geländes auszogen. Als Folge der „Gentrifizierung des Geländes“, wie der Maler Gerd Borkelmann seinen Auszug kommentierte. der Bildhauer Günther Zins hat sein Atelier jetzt in der Pannier-Fabrik in der Oberstadt.

Hallen Die Hallen und Anbauten an das Denkmal wurden abgerissen und teils durch Neubauten ersetzt. In einem denkmalgeschützten Neubau aus den 1950er hat die Turmgarage ihre Werkstatt.