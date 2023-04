Linde muss geprüft werden Sanierung am Klever Elsabrunnen im Sommer fertig

(lukra) Der Elsabrunnen ist unbestritten eines der Wahrzeichen in der Klever Fußgängerzone. Derzeit kommt er wegen einiger Bauzäune aber eher trostlos daher. Das liegt an der großen Linde, die über dem Brunnen thront. „Im Laufe der Jahre haben die Witterung und die Wurzeln der Linde dem gemauerten Pflanzkübel am Elsa-Brunnen in der Klever Innenstadt zugesetzt“, erklärt die Stadt Kleve. „Die Wurzeln haben sich ihren Weg zwischen Fugen und Klinker gesucht und die umliegenden Steine gelockert. Dadurch konnte nach und nach Wasser in das Mauerwerk eindringen.“ Bei eisigen Wintertemperaturen sei es im Winter schließlich zu Frostsprengungen gekommen.