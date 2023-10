Fünf Monate altes Kind Säugling aus Kleve stirbt an Schütteltrauma – Vater in Untersuchungshaft

Der Fall eines toten Säuglings sorgt am Niederrhein für Betroffenheit: Am 17. Oktober hatten Eltern ihr fünf Monate altes Baby ins Klever Krankenhaus gebracht. Es habe keine Vitalzeichen mehr gehabt, wie es von der Klever Polizei heißt. Nachdem das Mädchen reanimiert und stabilisiert worden war, wurde es in eine Spezialklinik in den Niederlanden gebracht. In dieser Woche gab es dann die traurige Nachricht: Das Kind ist am Montag gestorben.