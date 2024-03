Laden steht leer „Royal Donuts“ hat Filiale in Kleve geschlossen

Wer sich im Internet auf die Suche nach dem Franchiseunternehmen „Royal Dounts“ begibt, stößt auf eine Seite des NRW-Wirtschaftsministeriums. Dort wird die Erfolgsgeschichte des Unternehmens und dessen Gründers erzählt. So heißt es hier, dass „Royal Donuts“ in 15 Ländern vertreten ist. In denen sich 200 Filialen verteilen. Zumindest eine Filiale muss jetzt abgezogen werden. Die in Kleve an der Hoffmannallee ist jetzt geschlossen.