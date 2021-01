Kreis Kleve : Hilfen für den Einzelhandel

Kreis Kleve Einzelhändler sollen nicht auf den Kosten für Saisonware sitzenbleiben, die aufgrund der Geschäftsschließung nicht mehr oder nur mit erheblichen Wertverlusten verkauft werden konnte, sagen die Kreis Klever Abgeordneten in Berlin.

Da die Corona-Pandemie die Existenz vieler Einzelhändler in den Innenstädten bedroht, werden nun auch besondere Regeln für diese Branche geschaffen. Einzelhändler sollen nicht auf den Kosten für Saisonware sitzenbleiben, die aufgrund der angeordneten Geschäftsschließung nicht mehr oder nur mit erheblichen Wertverlusten verkauft werden konnte.

„Die Corona-Pandemie bedroht die Existenz vieler Einzelhändler auch in den 16 Städten und Gemeinden bei uns im Kreis Kleve. Für die Einzelhändler ist es überlebenswichtig, nicht auf den Kosten für Saisonware und verderbliche Ware sitzenzubleiben, die aufgrund der angeordneten Geschäftsschließung nicht mehr oder nur mit erheblichen Wertverlusten verkauft werden kann. Ich bin froh, dass wir uns hier mit unserer Forderung nach Sofortabschreibungen durchsetzen konnten“, erklärt Rouenhoff, der auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages ist. Diese Warenabschreibungen können zu 100 Prozent als Fixkosten zum Ansatz gebracht werden, so Rouenhoff. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen im Jahr 2019 aus der regulären Geschäftstätigkeit einen Gewinn und im Jahr 2020 einen Verlust erwirtschaftet hat und direkt von Schließungsanordnungen betroffen ist.

Die Maßnahmen seien Teil der Überbrückungshilfen III, die auf Initiative von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) von der Bundesregierung beschlossen wurden, betont Barbara Hendricks. Auch würden die bisher vorgesehenen unterschiedlichen Zugangswege zur Überbrückungshilfe III vereinfacht, so die SPD-Abgeordnete für den Kreis Kleve.

Antragsberechtigt seien Unternehmen, die in einem Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben und Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 750 Millionen Euro in Deutschland. „Damit haben auch größere mittelständische Unternehmen Zugang zu dieser Hilfe, was insbesondere auch im Einzelhandel wichtig ist“, erklärt Rouenhoff. Der Förderzeitraum umfasst den November 2020 bis Juni 2021.