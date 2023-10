Kreis Klever Abgeordneter Warum Stefan Rouenhoff mit Bundespräsident Steinmeier nach Afrika fliegt

Am Montag geht es los: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird vom 30. Oktober bis zum 3. November zu einem offiziellen Besuch nach Tansania und anschließend zu einem Staatsbesuch nach Sambia reisen. Mit an seiner Seite wird dann auch Stefan Rouenhoff sein – der Bundestagsabgeordnete des Kreises Kleve ist Leiter des Arbeitskreises Afrika in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU.