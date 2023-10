Neues aus der Fußgängerzone Leerstand in der Klever Innenstadt – was Rottler im Schuhhaus Thissen plant

Die Klever Innenstadt hat bald einen Leerstand weniger in 1-A-Lage, dafür aber zwei weitere verwaiste Immobilien in unmittelbarer Nähe. Der Optiker und Hörakustiker Rottler schließt seine Filialen in der Kavarinerstraße und an der Großen Straße, um in das frühere Schuhgeschäft Thissen zu ziehen. „Wir wollen uns an diesem Standort für die nächsten fünf, acht oder zehn Jahre aufstellen. Der Umzug ist eine langfristige Investition. Wir freuen uns sehr, dass sich diese Gelegenheit ergeben hat“, sagt Geschäftsführer Paul Rottler.