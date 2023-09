Aktion der Händler Warum auf Kleves Kavarinerstraße der rote Teppich ausgerollt ist

Kleve · Mit der Aktion „Heimatshoppen“ machen viele Händler in den Innenstädten am Niederrhein am Wochenende auf sich aufmerksam. Auch in Kleve gibt es Aktionen. Eine davon sticht besonders ins Auge.

09.09.2023, 00:57 Uhr

Der Kunde als Star in der Kavarinerstraße.

Einkaufen, zum Frisör gehen und danach gemütlich einen Kaffee trinken – der Besuch in der Innenstadt kann zu einem Erlebnis werden. Mit der Aktion Heimatshoppen machen die Händler am Niederrhein am Wochenende auf sich aufmerksam. In der Kavarinerstraße in Kleve haben sie sogar einen roten Teppich ausgerollt. „Wir denken, der rote Teppich ist ein optisches Highlight in der Stadt Kleve“, sagt Sven Verfondern von der Arbeitsgemeinschaft Kavarinerstraße. Einige Geschäfte locken zudem mit besonderen Aktionen.

(RP)