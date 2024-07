Bewerbungen möglich Rotarier bieten Jugendlichen ein Jahr voller neuer Erfahrungen

Damit knüpft der Club an eine lange Tradition an. So waren die Klever Rotarier jahrelang führend, was den Jugendaustausch in der Region betrifft. Doch durch die Schulreform auf G8 gab es nicht nur deutschlandweit, durch die Corona-Pandemie auch weltweit einen Einbruch. „Nun nehmen wir den Jugendaustausch endlich wieder verstärkt in den Blick“, sagt Kleves Präsidentin Katharina Prinz. Jungen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, andere Länder und Kulturen kennenzulernen – das sei ein wertvoller Beitrag zur Völkerverständigung. Dem kann Christian Görtzen, dessen Sohn im vergangenen Jahr in Australien war, nur zustimmen: „Sie gehen in die Welt. Sie treffen einander. Sie vernetzen sich, lernen eine andere Sprache und Kultur kennen. Sie weiten ihren Geist. Das ist ganz im Sinne von Rotary.“