Wegen Corona : Kein Prinz und kein Rosenmontagszug in Kleve

Ein Bild aus der Zeit vor der Corona-Pandemie: Jecken dicht an dicht beim Klever Rosenmontagszug. Auch in der kommenden Session soll es in Kleve keinen neuen Prinzen und keinen Umzug geben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Jecken in Kleve werden sich wohl weiter gedulden müssen: Auch in der kommenden Session soll es wegen der Corona-Pandemie keinen Karnevalsprinzen und keinen Rosenmontagszug geben. Darauf drängt das Rosenmontags-Komitee.

Zigtausende Jecken in der Stadt, die dem Klever Karnevalsprinzen beim Rosenmontagszug zujubeln, ein aus allen Nähten platzendes Festzelt an Altweiber, dutzende Prinzen aus der ganzen Region beim Empfang – all das wird wohl in der kommenden Session nicht stattfinden. Angesichts der Corona-Pandemie soll es auch in der Session 2021 keinen Klever Prinzen, keinen Rosenmontagszug und auch keine Veranstaltungen in der Größe von vor Corona geben. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Planungen, wie unsere Redaktion erfuhr.

Am Donnerstagabend kam es in Kleve zu einem „Spitzentreffen“ der Karnevalisten. Das Klever Rosenmontags-Komitee (KRK) hatte die Zusammenkunft anberaumt. Eingeladen waren Vertreter der Karnevalsvereine und ebenso die desiginierten Karnevalsprinzen der Stadt. Konkret ging es um die Planungen für die Session 2021/22 und indirekt auch um die nachfolgenden Sessionen, denn die kommenden sechs Prinzen der Stadt Kleve sind bereits gewählt worden.

Bereits in der letzten Session 2020/2021 wurde wegen der Corona-Pandemie kein neuer Klever Prinz gekürt, der Rosenmontagszug fiel aus. Der designierte Prinz Jürgen Kalkes wurde auf die Session 2021/2022 vertröstet. Doch nun sieht alles so aus, als ob Kalkes sein Prinzenamt schon wieder nicht antreten darf. Demnach soll es auch in diesem Jahr keine Prinzenproklamation und keinen Rosenmontagszug geben. Ebenso werden wohl vom KRK organisierte Großveranstaltungen wie der Prinzenfrühschoppen und der Prinzensturm entweder nicht oder nur in stark verkleinerter Form stattfinden. Das KRK wollte sich offiziell erst nach dem Treffen dazu äußern.

Würde die Karnevalssession 2021/22 tatsächlich abgesagt, wonach es derzeit aussieht, würde Kleve einen Sonderweg gehen, zumindest im Vergleich zu den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf. Das Festkomitee Kölner Karneval geht von einer weitgehend normalen Session 2022 aus. Das war das Fazit nach einem Gespräch der Karnevalisten mit Vertretern der NRW-Landesregierung. Die neuen Corona-Regeln in NRW sollen Sitzungen und Umzüge ohne Beschränkung der Besucherzahlen möglich machen. Gelten soll die Vorschrift 3G, also Zugang zu den Veranstaltungen nur für Genesene, Geimpfte oder Getestete. In Düsseldorf, so der Stand der Planung, wird die 2G-Regel angewendet: Zugang nur für Geimpfte oder Genesene.

Kleves bekanntester Unternehmer, Bernd Zevens, führt mit seiner Firma Kle-Event die Veranstaltungen im Klever Festzelt durch, die vom KRK organisiert werden. Dazu zählen auch die großen Karnevalsfeiern wie Möhneball, Rosenmontagsfeier und Prinzenfrühshoppen. Er bestätigt, dass das KRK plant, die Feiern abzusagen. Und er hat dafür kein Verständnis. „Das kam für uns völlig überraschend. Jetzt im August eine Absage, das ist viel zu früh, es sind noch rund sechs Monate bis dahin“, sagt Zevens. „Ich finde das unmöglich. Man hätte doch, wie in anderen Städten auch, Regeln aufstellen können. Selbst die 2G-Regel könnte man gut anwenden“, sagt er. Zevens verweist zudem darauf, dass die Situation in der kommenden Session eine ganz andere sein werde als in der letzten. Damals sei kaum jemand geimpft gewesen, bis zum Februar werde man aber eine hohe Impfquote haben.