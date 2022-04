Geburtstag in Kleve : Ein Ehepaar mit 201 Lebensjahren

kleve Rosa Moritz aus Kleve feiert am Samstag, 23. April, ihren 100. Geburtstag, ihr Ehemann Karl-Hans ist 101 Jahre alt. Beide leben in ihrem Zuhause.

Durch ihr Alter und durch die Corona-Pandemie inzwischen auf ihr Zuhause konzentriert, freuen sich Rosa und Karl-Hans Moritz über den regelmäßigen Besuch ihrer Kinder und zu den Festtagen des Jahres auch ihrer Enkel, die verstreut in Köln, Basel und Barcelona leben. In Kürze soll die Zahl der Urenkel auf fünf steigen – für den Juni ist dann ein großes Wiedersehen geplant. Nach den großen Belastungen durch den Krieg mit dem Verlust ihrer Eltern setzte sie ihre gute Fremdsprachenausbildung im täglichen Leben und im Beruf ein: bei den Englisch-Dolmetschern in Münster lernte sie ihren Ehemann Karl-Hans kennen und ergatterte bald eine Position als Fremdsprachenkorrespondentin im Vorstandsbüro von Mannesmann in Düsseldorf.