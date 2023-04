Feier in der Stadthalle in Kleve Ron Manheim ist Ehrenmitglied von Haus Mifgash

Ron Manheim ist Ehrenmitglied des Vereins Haus Mifgash. Vor zehn Jahren initiierte er den Verein mit, der das interkulturelle Leben in Kleve stärkt, der Menschen verschiedenster Kulturen und Nationen zusammenführt und sich um Menschen kümmert, für die Kleve vielleicht eine neue Heimat werden könnte. Das beginnt mit Sprachunterricht, es gibt Treffen, wo man die Belange des anderen wahrnimmt, anhört und hilft, es gibt Feste und Festivals und das Handeln des Vereins reicht bis in die Verzweigungen der Klever Politik, wenn Anträge von Haus Mifgash an den Rat das Zusammenleben in der Stadt stärken möchte. Kurz, der einst von Ron Manheim und seinen Mitstreitern Thomas Ruffmann und Joachim Schmidt ins Leben gerufene Verein gehört ins Bild der Stadt. Nur das 2013 von Beginn an geplante Haus wartet noch auf eine Realisierung.