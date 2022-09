Plötzlich rat- und wohnungslos : Wohnungssuche wird für Rollstuhlfahrerin aus Kleve zur Odyssee

Seit zehn Jahren ist Tina Frießnegg auf den Rollstuhl angewiesen, seit zwölf Jahren wird sie zudem beatmet. Derzeit braucht sie dringend eine neue Wohnung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Tina Frießnegg aus Materborn sitzt seit zehn Jahren im Rollstuhl, zudem muss sie beatmet werden. Seit einigen Monaten lebt sie in Ungewissheit. Ihre Vermieterin hat gekündigt – und die Wohnungssuche ist eine Odyssee.

Absagen hat Tina Frießnegg mittlerweile reichlich erhalten, noch häufiger aber gibt es nicht einmal eine Rückmeldung von Hauseigentümern. Seit zwei Monaten sucht die 45-Jährige in Kleve händeringend nach einer Wohnung. Bislang vergebens. „Ich würde alles tun, aber es ist ganz schwer, etwas Bezahlbares zu finden. Und die Zeit drängt: In einigen Wochen stehe ich auf der Straße“, so Frießnegg. Seit zehn Jahren ist sie auf den Rollstuhl angewiesen, seit zwölf Jahren wird sie zudem beatmet. Ein achtköpfiges Betreuerteam kümmert sich rund um die Uhr um die gelernte Arzthelferin.

Tina Frießnegg hat zwei Gendefekte, die den Muskelstoffwechsel hemmen. Glykogenose heißt die Krankheit, die die Produktion oder den Abbau von Glykogen, eine Speicherform der Glukose, in der Muskulatur erschwert. Es gibt Tage, an denen kommt die Kleverin kaum aus dem Bett. Dann tut alles weh, insbesondere der Rücken. Krampfanfälle sind ein ständiger Begleiter, daher muss immer jemand in ihrer Nähe sein. An anderen Tagen sprüht Frießnegg wiederum nur so vor Lebensfreude, dann geht sie mit ihrem Rollstuhl quer durch Materborn spazieren. „Das ist die Ur-Tina“, sagt sie.

Nun wurde ihr die Wohnung gekündigt, sie sucht eine neue. Ihre Eltern wohnen nur wenige hundert Meter entfernt. Doch ein Umzug gen Elternhaus kommt nicht in Frage. „Ich will ihr Privatleben nicht durcheinanderbringen. Sie haben in den vergangenen Jahren schon genug erlebt“, sagt die 45-Jährige, die bis vor einem Jahrzehnt als Arzthelferin und Studienschwester an der Uniklinik in Düsseldorf gearbeitet hat. Gerne würde sie wieder zurück ins Arbeitsleben. „Das war damals eine tolle Zeit, ich vermisse meinen Beruf unheimlich. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ehrenamtlich im Klever Krankenhaus zu arbeiten. Ich glaube schon, dort helfen zu können. Das Problem ist aber, dass ich nicht versichern kann, täglich vor Ort zu sein. Das lässt meine Erkrankung nicht zu. Daher kann es nur eine ehrenamtliche Tätigkeit sein“, so Tina Frießnegg.

Doch zurück zur Wohnungssuche. Der Markt sei wie leergefegt, die Konkurrenz groß, so die Kleverin. „Dabei habe ich keine verrückten Ansprüche an die neue Wohnung. Es muss nur schnell gehen“, sagt sie. Eine Wohnung im Erdgeschoss würde sie nicht favorisieren. Die zweite oder dritte Etage würde sich eignen, dann bräuchte es einen Aufzug. Tina Frießnegg denkt an knapp 70 Quadratmeter. Am liebsten in Materborn, in direkter Nachbarschaft zur Familie. Da wolle sie sich aber nicht festlegen.

Natürlich müsse man dafür sorgen, dass die Wohnung barrierefrei ist. „Aber mein Vater hat auch bei der aktuellen Wohnung viel Zeit und Liebe darin investiert, die Wohnung von Hürden zu befreien. Das würden wir nun auch wieder hinbekommen“, sagt Frießnegg. Knapp 580 Euro könnte sie im Monat aufbringen, einen städtischen Wohnberechtigungsschein bringt sie ebenfalls mit. „Wenn sich nicht zeitnah etwas tut, dann stehe ich im Herbst auf der Straße. Wohin es dann geht, weiß ich nicht.