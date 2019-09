Hoffmann verabschiedet : „Mister Stadtwerke“ Rolf Hoffmann geht mit 67 Jahren in den Ruhestand

Kleve Nach 27 Jahren im Amt verlässt der Stadtwerke-Chef seinen Posten in Richtung Ruhestand. Er hatte schon früh das Thema Umweltschutz im Blick.

Der große Auftritt ist seine Sache nicht: Zum Abschied hat er sich eine Feier im kleinen Kreis gewünscht. Den Abschied von der Belegschaft, die Verabschiedung durch den Aufsichtsrat, jenem Gremium, mit dem er vor allen in den letzten Jahren seiner Amtszeit so gut zusammengearbeitet hat. „Mister Stadtwerke“ Rolf Hoffmann geht in den Ruhestand und hat sich keine große offizielle Feier gewünscht. „Das wollte ich nicht, das muss ja nicht sein“, sagt er. Dabei hätten Festredner viel zu sagen über den Mann, der vor 27 die regelrecht daniederliegenden Stadtwerke Kleve übernahm. 61 Millionen Mark standen auf der Soll-Seite des Kontos. Tiefe rote Zahlen begrüßten also den neuen Mann an der Spitze des städtischen Gesellschaft. Die Zahlen sind heute tiefschwarz und Jahr für Jahr kann sich der Kämmerer über die Gewinnausschüttung freuen, die die GmbH der Stadt überweist und die dem Klever Haushalt so gut tut.