Verkehrs-Nadelöhr in Kleve Fahrbahn abgesackt – Römerstraße muss gesperrt werden

Auf der Römerstraße in Kleve, in Höhe der Hausnummer Römerstraße 25, ist die Asphaltdecke der Fahrbahn am Freitagmorgen erneut abgesackt und dadurch ist eine Gefahrenstelle für den Straßenverkehr entstanden. Ursache ist wie bereits im Juli ein defekter Kanalhausanschluss in diesem Bereich. Um Gefährdungen des Straßenverkehrs auszuschließen, ist schnelles Handeln und eine zügige Reparatur der Fahrbahn erforderlich, wie es von der Stadt Kleve heißt.