In Kleve : Römerstraße als Teststrecke für farbige Radstreifen

Die Römerstraße in Kleve wird einen farbigen Fahrradstreifen bekommen. Foto: dpa/Uli Deck

KLEVE Die Stadt will testen, wie sich die Farbe auf dem Asphalt verhält – wie schnell sie abgefahren wird. Mit den dort gewonnen Erkenntnissen will man dann später ein Konzept für die Fahrradstreifen in der ganzen Stadt erarbeiten.