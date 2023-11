Großbaustelle in Kleve Wann die Klever Ringstraße endlich fertig sein soll

Kleve · Seit dem Sommer 2022 ist die Ringstraße in Kleve wegen Bauarbeiten gesperrt. Damit ist eine der Hauptverkehrsadern in Kleve stillgelegt worden. Mittlerweile ist aber ein Ende in Sicht. Wann es so weit sein soll.

10.11.2023 , 14:10 Uhr

Ein Bild aus dem Frühjahr 2023. Mittlerweile ist der Baufortschritt deutlich weiter. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Jens Helmus