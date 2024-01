Großbaustelle in Kleve Ringstraße in Kleve nach 18 Monaten Bauzeit freigegeben

Autofahrer in Kleve können aufatmen: Am Montagmittag wurde die Ringstraße nach rund 18-monatiger Bauzeit freigegeben. Der Verkehr rollt wieder. Eigentlich sollte es schon Ende November soweit sein, nachdem die bauliche Abnahme erfolgt war. Allerdings verhinderte ein defektes Steuergerät der Ampelanlage an der Kreuzung mit der Römerstraße die Freigabe. Nun hat Straßen.NRW das Problem behoben.