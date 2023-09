Unternehmen zuversichtlich Wann die Baustelle an der Ringstraße endlich fertig sein soll

Die Arbeiten an der Klever Ringstraße sind zum überwiegenden Teil abgeschlossen. Eine der wichtigsten Verkehrsadern der Kreisstadt wird im November wieder freigegeben. Das sagte Ludger Janhsen, Geschäftsführer des Unternehmens Erd- und Tiefbau Loock. Die Firma wurde von der Stadt Kleve mit den Arbeiten beauftragt. Zwischenzeitlich wurden Termine kolportiert, die eine wesentlich frühere Fertigstellung vorsahen. Janhsen beteiligte sich nie an den Spekulationen. Er sollte recht behalten. Im November werden die Arbeiten wie vereinbart auch abgeschlossen. Der Geschäftsführer erklärt: „Was da im Untergrund auf uns wartete, konnte niemand vorhersehen.“ Besonders die Wasserleitungen seien in einem desolaten Zustand gewesen. In angrenzenden Seitenstraßen musste auch gearbeitet werden, wie etwa der Franken- oder Arnulfstraße. „Da haben wir mehrere Versorgungsleitungen direkt mitausgetauscht. Es macht ja keinen Sinn, das alte Zeug sitzen zu lassen“, erklärt Janhsen. Entscheidend sei hier jedoch gewesen, was die Stadt Kleve als Auftraggeber haben wollte.